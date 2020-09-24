Ижевск, , 17:58 — REGNUM В Удмуртии в рамках региональной программы «1 миллион тонн молока» открыли новый молочный комплекс в Глазовском районе. Комплекс рассчитаны на 512 голов, инвестиции составили около 185 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.

Молочная ферма в Удмуртии Udmurt.ru

Строительство новой фермы продолжалось около двух лет. По словам директора ООО «Чура» Елены Егоровой, ожидается, что инвестиции окупятся в течение пяти лет. Уже сейчас комплекс демонстрирует рост показателей: в прошлом году реализация молока составляла 13,2 тыс. тонн, с начала текущего года — 17,6 тыс. тонн.

По словам главы минсельхоза Удмуртии Ольги Абрамовой, новый комплекс ценится в республике тем, что демонстрирует, как можно реализовать успешный сельскохозяйственный проект. Министр добавила, что в 2019 году ООО получило 40 млн рублей в рамках программы «1 млн тонн молока», также были возмещены затраты на покупку дорогостоящего молочного оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад минсельхоз республики прогнозировал, что по итогам 2020 года производство молока в Удмуртии может превысить 800 тыс. тонн, а с учетом личных подсобных хозяйств ожидается 823 тыс. тонн. В случае реализации этого плана рост производства молока по сравнению с предыдущим годом составит 6,2%.

Причем ещё в июне прогнозный показатель производства молока по итогам 2020 года в республике ожидался на уровне 870 тыс. тонн.