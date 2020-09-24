Москва, , 17:55 — REGNUM Доля российских облигаций федерального займа (ОФЗ), находящихся в собственности иностранных граждан, в августе сократилась до 29,4%. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Напомним, в июле доля нерезидентов в российских ценных бумагах составляла 29,8%, в июне — 30,6%, в мае — 31,8%.

При этом, согласно данным ЦБ, номинальный объём ОФЗ, принадлежащих иностранным инвесторам, по состоянию на 1 сентября увеличился увеличился до 3,067 трлн рублей с 3,053 трлн месяцем ранее. Общем объём рынка российских ценных бумаг вырос до 10,424 трлн рублей с 10,244 трлн рублей соответственно.