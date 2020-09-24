Салехард, , 17:55 — REGNUM Бюджет ЯНАО исполняется с профицитом 10,2 млрд рублей. На 1 сентября 2020 года доходы окружного бюджета составили 138,7 млрд рублей, расходы — 128,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.

На заседании комитета Заксобрания ЯНАО по экономической политике, бюджету и финансам отмечалось, что основные источники доходов ямальской казны — это налоги на прибыль организаций, имущество и налог на доходы физических лиц.

Напомним, 24 сентября состоялось первое заседание Заксобрания ЯНАО седьмого созыва, избранного 13 сентября 2020 года.

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