Москва, , 03:41 — REGNUM Как будет выглядеть транспорт в России, если сбудутся пожелания об уменьшении внутреннего потребления нефти и можно ли делать уверенные выводы из опубликованных планов правительства РФ, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Планы правительства РФ, заключенные в форму Транспортной стратегии России до 2035 года, предполагают не просто сокращение, а резкое сокращение внутреннего потребления нефти. Такое сокращение может быть достигнуто только если сложившиеся транспортные привычки населения России будут существенным образом изменены.

Казалось бы, переход на транспорт с мускульным двигателем, вроде велосипедов и самокатов, с точки зрения здоровья и экономии и неплох, но как прикажете использовать его зимой? А легко ли перейдет множество автовладельцев на использование общественного транспорта?

Читайте статью Галины Смирновой «Жизнь в России без бензина и езда на самокатах зимой».