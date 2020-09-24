Москва, 24 сентября 2020, 16:54 — REGNUM Новость о том, что Минтруд РФ вознамерился изменить методику определения прожиточного минимума, заставляет задуматься о том, что государство хочет отказаться от конкретного содержания своих обязательств перед гражданами РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что прожиточный минимум предлагают определять как часть (на уровне 44,2% в среднем по России) среднедушевого дохода.
Как подчеркнул экономист, прожиточный минимум, который в настоящее время установлен в РФ, основан на конкретном наборе обязательств.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин заявил, что планы Минтруда РФ изменить методику подсчета прожиточного минимума направлены на разрушение жизней миллионов граждан РФ.
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