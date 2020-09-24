Краснодар, , 16:50 — REGNUM Две тысячи литров кубанского вина «Шато Тамань» будет отправлено в Финляндию, об этом сообщили 24 сентября в пресс-службе администрации региона. Сложность попадания на финский рынок заключалась в процедуре закупок и государственной монополии на алкоголь крепче 5,5 градуса.

Вино Дмитрий Синица © ИА Красная Весна

«Кубанское вино продолжает расширять поставки в Европу. Мы сумели зайти на рынок Финляндии, в ближайшее время туда отправятся две тысячи литров «Шато Тамань» Резерв Красностоп от винодельни «Кубань-Вино». За эту возможность боролись шесть виноделен края», — отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Губернатор добавил, что в первом полугодии 2020 года кубанские производители увеличили выпуск шампанского и игристых вин на 10%, коньяка — на 30%, объёмы экспорта за восемь месяцев 2020 года выросли на 17% и составили 212,3 тыс. декалитров вина. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» экспорт винодельческой продукции региона к 2024 году должен быть увеличен до 445 тысяч декалитров на общую сумму в 7,4 млн долларов.