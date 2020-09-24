Москва, 24 сентября 2020, 16:49 — REGNUM Планы Минтруда РФ изменить методику подсчета прожиточного минимума направлены на разрушение жизней миллионов граждан РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что Минтруд РФ намерен отказаться от расчёта величины прожиточного минимума как стоимости корзины потребления.
Но в России, как пояснил Делягин, благодаря титаническим усилиям ее правительства уничтожено советское наследство в части социальной поддержки.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что прожиточный минимум в РФ не выдерживает критики.
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