Москва, , 16:49 — REGNUM Планы Минтруда РФ изменить методику подсчета прожиточного минимума направлены на разрушение жизней миллионов граждан РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал новость о том, что Минтруд РФ намерен отказаться от расчёта величины прожиточного минимума как стоимости корзины потребления.

«Это тот случай, когда формальное подражание и формальное копирование опыта более развитых стран носит абсолютно циничный и наглый характер, — возмутился Делягин. — И направлено на разрушение жизней миллионов граждан России. Дело в том, что в развитых странах понятие «прожиточный минимум» действительно не существует. Потому что в силу сохранения там некоторой демократии и вменяемости государства любой человек, даже если он полный неудачник, получает социальные пособия, достаточные для нормальной жизни. Поэтому вопрос голода там не стоит».

Но в России, как пояснил Делягин, благодаря титаническим усилиям ее правительства уничтожено советское наследство в части социальной поддержки.

«И у нас проблема голода реальна», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что прожиточный минимум в РФ не выдерживает критики.

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