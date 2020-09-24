Чебоксары, , 17:36 — REGNUM В столице Чувашии планируется реконструкция здания международного аэропорта «Чебоксары». Пропускная способность авиаузла после завершения проекта увеличится до 300 человек в час. Об этом сообщил генеральный директор ООО «МАЧ» Руслан Минаев.

С его слов, внешний вид здания и фасад аэропорта выбрали сами жители Чувашии путем открытого голосования в СМИ и на сайте воздушной гавани. Во время благоустройства аэровокзала он не прекратит свою деятельность, отметил Минаев.

Проектно-сметная документация по реконструкции в настоящее время передана в Главгосэкспертизу, где проверят проект на соответствие нормам и правилам транспортного законодательства и авиационной безопасности. Примерно в конце 2020-начале 2021 годов можно будет приступить к реализации намеченного. Параллельно запланированы работы по ремонту перрона, рулежной дорожки и места стоянки самолетов. После реконструкции воздушная гавань Чебоксар сможет принимать до 8 самолетов вместо двух в настоящее время.

Также в планах после реконструкции аэропорта — расширение географии полетов.

Минтранс Чувашии направил заявку в департамент государственной политики в области гражданской авиации минтранса РФ с целью включения реконструкции аэропорта в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года с возможностью реализации при выделении дополнительного финансирования.

ИА REGNUM напоминает, в августе на портале Госзакупок были опубикованы документы электронного аукциона по проведению предпроектных работ по реконструкции части перрона аэропорта и рулежной дорожки. Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 2 129 974 рубля 6 копеек. Работы планируется проводить из собственных средств заказчика — казенное предприятие республики «Аэропорт Чебоксары».

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