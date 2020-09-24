Астрахань, , 16:44 — REGNUM В Астраханской области с начала 2020 года на две тысячи сократилось число предприятий малого и среднего бизнеса, сообщил канал «Умная Астрахань» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ.

Наибольшее сокращение числа субъектов МСП в регионе пришлось не на разгар ограничительных мер, а на последние месяцы, начиная с июля. Также с 1 июля в регионе начал действовать льготный налоговый режим для самозанятых. По данным министерства экономического развития Астраханской области, за два месяца к началу сентября в качестве самозанятых зарегистрировались боле 1900 жителей региона. Самозанятые не должны продавать подакцизные, маркированные и чужие товары, не должны иметь наемных работников по трудовым договорам, а сумма их годового дохода не должна превышать 2,4 млн рублей.

При этом министр экономического развития Астраханской области Казбек Хадиков на экономическом форуме «Элиста-2020» приводил другие цифры: с начала года количество предприятий МСП уменьшилось на 1200 единиц в сравнении с 2019 годом. За первое полугодие, по данным облправительства, закрылось 3,5 тысячи компаний и открылось 2,3 тысячи.