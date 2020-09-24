Черкесск, , 16:10 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет проведена реставрация драматического театра в городе Черкесске и построен первый в республике ледовый дворец. Денежные средства для реализации этих проектов пообещал изыскать заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич, сообщили 24 сентября в пресс-службе главы и правительства региона.

Бабич находится в Карачаево-Черкесии с рабочим визитом. В ходе совещания с представителями органов власти республики он отметил, что в субъекте имеется хорошая основа для развития экономики: республика участвует в 18 госпрограммах, в регионе реализуются 48 региональных проектов. Мощный импульс для развития туризма не только в Карачаево-Черкесии, но и в целом на Северном Кавказе должны придать курорты в Домбае и Архызе, подчеркнул замминистра.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в ходе встречи сообщил, что готовится к представлению в Министерство экономического развития РФ ряд проектов, которые требуют поддержки в их реализации. Эти проекты дадут значительный экономический эффект для развития региона, отметил Темрезов.