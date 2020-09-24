Москва, , 16:02 — REGNUM В настоящее время трудно сказать, что Россия слезает с «нефтяной иглы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала слова спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, которая сказала, что Россия избавляется от нефтяной зависимости.

Добыча нефти

«Сказать, что Россия слезает с «нефтяной иглы» в настоящий период времени представляется затруднительным, — констатировала Новикова. — За прошлый 2019 год экспорт минеральных продуктов из России составил порядка 53%, все остальные разделы экспорта составили приблизительно 9% (металлы), 5% (продукты химической промышленности), 1−3% (древесина, пластмасса, продукты пищевой промышленности, и т. д.). Таким образом, продукты нефтегазовой промышленности продолжают составлять больше половины экспорта отечественной экономики».

При этом, как подчеркнула Новикова, импорт включает в себя машины, оборудование, текстиль, продукты питания и другие товары стратегического назначения для экономики России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что в России предпринимательские доходы населения во II квартале 2020 года составили всего 3,5%, что лучше иных цифр описывает не только уровень диверсификации экономики, но и ее эффективность.

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