Пекин, , 15:52 — REGNUM Богатейшим человеком Китая стал владелец компаний по производству бутилированной воды и вакцин Чжун Шаньшань. Он обошёл основателя компании Alibaba Джека Ма в «Индексе миллиардеров», подготовленном агентством Bloomberg.

Активы миллиардера издание оценивает в $58,7 млрд. Джек Ма проигрывает ему $2 млрд. Среди азиатских бизнесменов Чжуна опережает только один человек — глава крупнейшей частной компании Индии Мукеш Амбани, владеющий $85,2 млрд.

В мировом рейтинге богачей Чжун занимает 17-ю строчку. На первом месте — основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос с $178 млрд.

Активы Чжун Шаньшаня в 2020 году увеличились на $51,9 млрд. Ему принадлежат компания Nongfu Spring, выпускающая бутилированную воду и напитки, и фармацевтическая Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise. Последняя производит вакцин от различных заболеваний и тест-системы для выявления коронавируса.

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