Москва, , 15:19 — REGNUM В новой методике расчета прожиточного минимума и МРОТ Минтруда РФ предлагается произвести принципиальное изменение методики, уйти от определения уровня показателей по расходам, к расчетам по текущему уровню доходов населения, заявила корреспонденту ИА REGNUMведущий научный сотрудник научной лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Плеханова Анна Духон.

«Ведомство предлагает перестать рассчитывать прожиточный минимум как стоимость корзины потребления, вместо этого за базу хотят взять 44,2% среднедушевого дохода.

Сейчас соотношение этих показателей выигрышно для населения при нынешнем прожиточном минимуме по России во II квартале — 11 468 руб., при изменении методики показатель составил бы более 14,5 тысяч рублей.

Однако потребительская корзина рассчитывается по данным Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги, а показатель среднедушевых доходов содержит в себе показатели, которые население и работодатели могут занижать, респонденты во всем мире занижают свои доходы.

По-новому предлагается рассчитывать и МРОТ, его хотят установить на уровне 42% медианной зарплаты. По этому показателю сейчас также наблюдается «выигрыш», сейчас это — 12 тыс. 130 руб., а если сделать расчет по новой методике, то показатель должен быть около 14,5 тыс. рублей.

Важно очень точно понимать, что такое медианное значение начисленной заработной платы. Это — реально существующий уровень зарплаты реального работника. Если мы гипотетически запишем всех работников в порядке увеличения зарплаты, то тот, кто и будет «стоять» посередине и будет получать эту зарплату.

То есть, если в экономике появляется много низкооплачиваемых и меньшее количество высокооплачиваемых, медианное начинает передвигаться в сторону низких зарплат», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году величину прожиточного минимума в России предлагается увеличить на 400 рублей до 11 тыс. 653 рублей, заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов.

Читайте также: В России прожиточный минимум хотят привязать к среднедушевому доходу