Ханты-Мансийск, , 15:19 — REGNUM Проект мостового перехода через Обь в районе Сургута приближается к практической фазе. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова 24 сентября на встрече президента России Владимира Путина с губернаторами, победившими на выборах 13 сентября 2020 года.

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Напомним, этот значимый для России мост возводится по поручению главы государства. Мостовой переход через Обь под Сургутом станет частью федерального транспортного коридора «Москва — Тюмень — Сургут — Салехард».

Согласно «дорожной карте», строительство моста должно начаться в 2021 году и завершиться в 2024-м. В Югре сроки реализации поручения президента России выдерживаются.

По предварительной оценке, возведение моста через Обь под Сургутом обойдётся в целом в более 45 млрд рублей. Протяженность собственно мостового перехода составит 1,5 км, остальные 42 км — подъездные пути. Источником финансирования строительства мостового перехода под Сургутом станет бюджет ХМАО.

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