Бишкек, , 15:09 — REGNUM В январе — августе 2020 года объем валового внутреннего продукта Киргизии составил около 335,3 млрд сомов (322,4 млрд рублей), что на 5,9% меньше показателя аналогичного периода 2019 года. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра экономики Автандил Алыбаев.

По его словам, наиболее сильно от вызванного пандемией кризиса пострадали сфера услуг и строительный сектор, чьи показатели за это время просели на 9,8% и 7,8%, соответственно.

Высокопоставленный чиновник отметил, что аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах, в том числе и в странах-участницах Евразийского экономического союза: ВВП Армении снизился на 5,7%, ВВП России — на 4,3%, ВВП Казахстана — на 3% и ВВП Белоруссии — на 1,3%.

«Согласно прогнозам, по итогам 2020 года падение экономики Киргизии должно будет составить около 5,6%», — резюмировал замминистра.