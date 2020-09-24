Ростов-на-Дону, , 15:06 — REGNUM Несмотря на неблагоприятные погодные условия и пандемию, труженики села в Ростовской области собрали богатый урожай зерна. От имени хлеборобов донской губернатор Василий Голубев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку.

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«Вспоминаю май месяц, когда мы были в больших сомнениях из-за погодных условий по урожаю текущего года. Но, тем не менее, тяжелейшая весна, зима и самоотверженный труд селян ‑ и мы получили прекрасный урожай. И сегодня селяне в порядке. Они благодарны вам за то, что была поддержка. И мы договорились, что мы не снижаем ни одну региональную меру, которую вводили, которую ранее доносили до наших селян», — сказал глава региона на встрече с российским лидером.

ИА REGNUM ранее сообщало, что аграрии Ростовской области в 2020 году собрали 11,6 млн тонн зерновых культур, что на 5,3% больше, чем в 2019 году. На 3% выросла и урожайность зерна — до 34,4 центнера с гектара.