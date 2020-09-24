Сараево, , 14:49 — REGNUM Граждане Боснии и Герцеговины надеются повысить уровень жизни в будущем, создать хорошие рабочие места, улучшить инфраструктуру и общественные услуги, создать здоровую и устойчивую окружающую среду, а также стать членом Европейского союза (ЕС), но БиГ далека от достижения этих устремлений и сталкивается с трудностями. критическая проблема быстрой потери населения — его самого ценного ресурса. Об этом говорится в документе Всемирного банка «Обновленная систематическая диагностика страны».

«Каждый год тысячи людей покидают страну в поисках лучшей жизни. Страна не может позволить себе дальнейшую убыль населения, и чтобы побудить людей остаться, необходимо будет осуществить их желание лучшей жизни для себя и своих семей. Это возможно, но требует решительных действий всех участников для преодоления выявленных проблем», — говорится в документе.

Хотя в последние годы экономический рост был стабильным, примерно на уровне 3 процентов, этого просто слишком мало для того, чтобы идти по пути всеобщего процветания, отмечают эксперты Всемирного банка.

Если БиГ продолжит расти такими же темпами, ей потребуется 100 лет, чтобы достичь уровня жизни ЕС. Кроме того, по мнению Всемирного банка, нынешний рост не может считаться само собой разумеющимся, учитывая, что он в значительной степени зависит от источников, которые не являются устойчивыми в долгосрочной перспективе.