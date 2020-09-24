Москва, , 14:47 — REGNUM Проблема с непризнанием западными странами итогов выборов в Белоруссии — довольно типичная история, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Переход, комментируя отказ ЕС признать легитимной инаугурацию Лукашенко.

«Сегодня внимание СМИ к событиям в Белоруссии особенно высоко, но, если вспомнить недавнюю историю, то можно увидеть, что такие прецеденты происходили довольно регулярно.

Например, аналогичная ситуация была в 2010 году, когда ОБСЕ заявила о несоответствии выборов демократическим стандартам, в результате на страну и были наложены санкции, что имело довольно негативный эффект для экономики.

Сейчас же, когда Белоруссия стала практически основным хабом поставки санкционной продукции из Европы в Россию и наоборот, какое-либо эмбарго нанесет еще более значимый вред. В том числе, не исключено, что по цепочке затронет и российский рынок.

Если введут ограничения, например, на поставки нефти и нефтепродуктов, которые занимают 18% от всего экспорта за 2019 год (общий объем — около $33 млрд), то это крайне негативно отразится на платежном балансе.

Также это повысит риски девальвации белорусского рубля и приведёт к снижению ВВП. Причем, на мой взгляд, все это — достаточно реалистичный сценарий», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЕС считают, что инаугурация президента Белоруссии Александра Лукашенко, которая состоялась 23 сентября, не имеет достаточной демократической легитимности.

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