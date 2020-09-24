Минск, , 14:53 — REGNUM Представители России и Белоруссии 25 сентября обсудят вопросы выполнения дорожной карты по отмене роуминга на территории Союзного государства. Об этом сообщили 24 сентября в белорусском министерстве связи и информатизации.

Обсуждение пройдёт в режиме видеоконференции с участием представителей белорусского минсвязи и российского Минцифры, антимонопольных органов двух государств и операторов связи.

В белорусском министерстве напомнили о договорённостях по итогам прошлых переговоров 17 сентября. Тогда стороны договорились, что операторы связи в России и Белоруссии до 24 сентября протестируют работу в условиях отмены роуминга и подпишут соглашения о борьбе с мошенничеством, сообщает ТАСС.

На предстоящих переговорах будет сказано о ходе решения этих вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота ранее заявил, что вопрос отмены роуминга между Россией и Белоруссией будет решён до конца 2020 года.

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