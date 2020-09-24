Подгорица, , 14:36 — REGNUM Во втором квартале 2020 года количество занятых в Черногории сократилось на 4,1 процента по сравнению с предыдущим кварталом, а по сравнению с тем же кварталом 2019 года — на 8,6 процента. Как сообщает управление статистики Monstat, количество безработных по сравнению с предыдущим кварталом снизилось на 11,9 процента, а по сравнению с тем же кварталом прошлого года оно сократилось на 1,9 процента.

Обследование рабочей силы показывает, что во втором квартале 2020 года в Черногории насчитывалось 267,3 тысячи активного населения, из которых 226,6 тысячи или 84,8 процента были заняты, а 40,7 тысячи или 15,2 процента были безработными.

Из общей численности активного населения 147,6 тысячи или 55,2 процента составляют мужчины, а 119,8 тысячи или 44,8 процента — женщины, при этом общее количество неактивных женщин составляет 134,9 тысячи или 57,7 процента, а мужчин — 98, 7 тысяч или 42,3 процента.