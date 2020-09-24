Южно-Сахалинск, , 14:40 — REGNUM Восточная горнорудная компания приступила к работам по устройству фундаментов опор магистрального конвейера на Сахалине. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба этого предприятия.

По сообщению пресс-службы компании, в сентябре рабочие приступили к возведению фундамента магистрального угольного конвейера на Сахалине протяженностью 23 километра. Он должен будет соединить Солнцевский угольный разрез с Угольным морским портом «Шахтерск». Сейчас работы идут в районе села Ольховка.

Отмечается, что сейчас рабочие разрабатываю котлован: пучинистый грунт будет заменен на дренирующий. Кроме этого, будет отсыпано основание под фундамент и установлены фундаментные блоки на подготовленное под них основание.

Согласно расчетам, для монтажа монолитного фундамента нужно будет забить 5383 сваи. После обустройства фундамента будет произведен монтаж оборудования конвейера, который будет поставлен французской компанией RBL-REI SA. Данная компания является один из мировых лидеров в области инжиниринга аналогичных систем. При этом первая партия оборудования поступит в Углегорский район уже до конца сентября.

Одновременно идет устройство дорожного основания для технологической автодороги, которая необходима для строительства и обслуживания конвейерной галереи.

Сообщается, что строительные работы ведутся в рамках режима Свободного порта Владивосток. Действие данного режима распространяется на Углегорский район. На реализацию данного проекта потребуется, по предварительной информации, порядка семи млрд рублей. План строительства был рассчитан до конца 2021 года.

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