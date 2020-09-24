Москва, , 14:33 — REGNUM Рейтинг самых продаваемых в России подержанных машин класса люкс по итогам августа 2020 года обнародован на сайте «Автостат Инфо».

Возглавил рейтинг подержанных люксовых авто Mercedes-Benz S-Класса, чьи продажи в августе в РФ упали на 3%, до 1296 единиц.

Следом идет BMW 7-Серии. Обладателями этого авто стали 666 автолюбителей, которые приобрели модель на вторичном рынке. При этом продажи этой модели выросли в августе на 0,6%.

Третью и четвертую строчки занимают две модели Audi — A8 (322 шт.; +0,6%) и A5 (396 шт.; +3%). Замыкает топ-5 Lexus LS с результатом 147 перепроданных авто — на 21,1% больше, чем год назад.

Всего на вторичном авторынке России в августе 2020 года был перепродан 5151 люксовый автомобиль — на 4,3% больше по сравнению с августом прошлого года.

Напомним, самым продаваемым новым автомобилем класса люкс в Москве в январе — августе 2020 года стал Mercedes-Benz Maybach S-Class.

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