Сеул, , 14:30 — REGNUM Эксперты рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) прогнозируют падение экономики Южной Кореи в 2020 году, сообщает KBS.

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По их мнению, падение южнокорейского ВВП составит 0,9%. Известно, что ранее представители агентства прогнозировали падение экономики на 1,5%.

Темпы роста экономики Южной Кореи в 2021 году составят 3,6%, что на 0,4% ниже по сравнению с предыдущим прогнозом.

Темпы экономического роста Азиатско-Тихоокеанского региона в текущем году составят 2%, однако в 2021 году увеличатся до 6,9%.

Ранее эксперты Банка Кореи прогнозировали падение южнокорейского ВВП на уровне 1,3%, эксперты Азиатского банка развития — на уровне 1%