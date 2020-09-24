Тегеран, , 14:24 — REGNUM 23 сентября вице-президент Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари заявил, что Иран производит необходимые препараты для экспорта наборов ПЦР (полимеразная цепная реакция) и расширения экспорта аппаратов искусственной вентиляции легких в разные страны мира. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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»Наши наукоемкие исследовательские компании ежедневно предпринимают новые шаги в области борьбы с COVID-19», — сказал Саттари.

Заявив, что Иран постоянно расширяет экспорт аппаратов и лекарств от опасного вируса в различные страны, он отметил: «У нас существуют экспортные ограничения из-за законов о производстве в некоторых областях, однако мы делаем все возможное в области экспорта вентиляторов и наборов для обнаружения ПЦР».

«Иран в настоящее время экспортирует серологические диагностические наборы в европейские и соседние страны, также мы планируем и принимаем необходимые меры для экспорта тест-наборов», — подчеркнул Саттари.

ПЦР — метод, который позволяет выявить присутствие вируса в организме. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки.