Нур-Султан, , 14:20 — REGNUM Национальный банк Казахстана одобрил рефинансирование ипотечных займов для граждан, больных раком или туберкулезом, сообщает 24 сентября издание Informburo.

Поправки, улучшающие условия рефинансирования, утвердили Нацбанк республики и агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка. Условия распространяются и на граждан, больных другими социально значимыми заболеваниями.

Кроме того, программа предусматривает дополнительное снижение долговой нагрузки для заемщиков, получивших статус социально уязвимых слоев населения. Программа также предусматривает возврат заемщикам в собственность единственного жилья, которое перешло на баланс АО «Банк Астана» и АО «БТА Банк».