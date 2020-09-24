Москва, , 14:01 — REGNUM Потребительская корзина не отражает экономический потенциал России, но является надежной защитой при резком падении экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что в Минтруд РФ хочет отказаться от расчета величины прожиточного минимума как стоимости корзины потребления. Вместо этого предлагается определять показатель как часть (на уровне 44,2% в среднем по России) среднедушевого дохода.

«Возможно, метод «потребительской корзины» не является лучшим, так как не учитывает рост требований современного общества к минимальному качеству жизни. Потребительская корзина не отражает экономический потенциал страны, но является надежной защитой при резком падении экономики, что мы можем наблюдать в этом году, — сказал Ордов. — В условиях растущей экономики определение прожиточного минимума как части среднедушевого дохода позволяет сохранять баланс между экономическим развитием и социальными функциями государства. Но в условиях экономического спада баланс интересов явно смещается в сторону государственных финансов».

Как пояснил Ордов, граждане, получающие доход в размере прожиточного минимума, не имеют финансовой подушки безопасности и неспособны снизить свое потребление, ибо и так в настоящее время находятся на грани выживания.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин заявил, что тот способ расчета прожиточного минимума, который используется в РФ, «довольно архаичен».

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