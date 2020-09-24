Москва, 24 сентября 2020, 14:01 — REGNUM Потребительская корзина не отражает экономический потенциал России, но является надежной защитой при резком падении экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что в Минтруд РФ хочет отказаться от расчета величины прожиточного минимума как стоимости корзины потребления. Вместо этого предлагается определять показатель как часть (на уровне 44,2% в среднем по России) среднедушевого дохода.
Как пояснил Ордов, граждане, получающие доход в размере прожиточного минимума, не имеют финансовой подушки безопасности и неспособны снизить свое потребление, ибо и так в настоящее время находятся на грани выживания.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин заявил, что тот способ расчета прожиточного минимума, который используется в РФ, «довольно архаичен».
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