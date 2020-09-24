Москва, , 13:56 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты занимается мартышкиным трудом, считает секретарь федерального совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин. Об этом он заявил ИА REGNUM 24 сентября, комментируя планы Минтруда с 2021 года определять прожиточный минимум как среднедушевой доход, а МРОТ до 2026 года установить на уровне 42% медианной зарплаты.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Изменение методик при падающем уровне дохода лишь консервирует бедность, и вместо того, чтобы вносить предложения по борьбе с ней, господин Котяков занимается её «цифровизацией», — подчеркнул Лапушкин.

По его словам, основная причина бедности — отсутствие рабочих мест, которое, в свою очередь, является следствием деиндустриализации. «Нам нужны новые производства — фабрики, заводы, фермы, а не изменение системы оценки нищеты, которая как была, так и останется. Мы просто по-другому посчитаем бедных людей, но их число от этого не уменьшится», — резюмировал эксперт.