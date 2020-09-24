Москва, , 13:55 — REGNUM Национальная валюта 24 сентября продолжает ощущать отголоски глобальных тенденций по сокращению аппетитов к риску и фронтального укрепления американского доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Инвесторы спешат избавиться от всех активов, которые ассоциируются с риском, на фоне опасения прихода второй волны коронавируса, а также все еще не оправдывающихся надежд на принятие Конгрессом США нового пакета стимулов.

Курс доллара близок к повторению максимума с апреля этого года. К середине дня после непродолжительного скачка вверх в утренние часы по инерции до 77,40 руб. он стабилизируется вблизи цены закрытия предыдущего дня в 77,10 руб. Схожая динамика в евро — 89,80 руб. (утром были очередные попытки закрепления выше 90 руб.).

Фундаментальная картина остается не в пользу рубля — оптимистам остается пока уповать только на влияние технических факторов, поскольку налоговый период в виде уплаты НДПИ, НДС и акцизов в конце недели не оказывает ощутимого влияния, а цены на нефть консолидируются в узком диапазоне, что предвещает новый раунд их снижения в ближайшее время.

Инвесторов продолжает пугать ухудшение динамики инфицированных коронавирусной инфекции в Европе, которое повышает риски введения жестких карантинных ограничений.

Вышедшие накануне данные по деловой активности в сфере услуг показали ослабление оптимизма в деловых кругах еще до ухудшения эпидемиологической ситуации, что бросает тень на перспективы восстановления мировой экономики и поддержания высокой склонности к риску.

В США глава ФРС Джером Пауэлл продолжает говорить о необходимости работы в тандеме монетарных и фискальных стимулов, однако характер переговоров между республиканцами и демократами говорит о том, что шансы принятия нового пакета поддержки экономики до выборов в ноябре малы.

В ценах на нефть, которые могут отражать беспокойство в снижении потребления энергоносителей, к этому добавляется еще и предстоящее возвращение черного золота из Ливии.

Член ОПЕК уже к следующей неделе может нарастить поставки до 250 тыс. барр./сутки, доведя этот показатель в обозримом будущем до 1 млн барр./сутки.

До кардинального улучшения внешнего фона рубль, обремененный угрозой расширения санкций (Навальный, «Северный поток — 2», Белоруссия), останется под давлением.

Техническая картина пока не указывает на наличие признаков разворота. Внимательно нужно следить за ценами на нефть.

В рублевом выражении бочка оценивается более-менее справедливо, однако новое снижение цен в долларах повлечет дополнительное ослабление национальной валюты», — считает эксперт.

Читайте также: Доллар в шаге от 78 рублей