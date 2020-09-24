Москва, , 13:40 — REGNUM Российское правительство озвучило на днях пять системно значимых мер, чтобы обеспечить регионам «подушку безопасности» и для преодоления последствий кризиса, и на случай, если Россию накроет вторая волна пандемии. Благодаря этим мерам государства в региональных бюджетах появятся финансовые ресурсы, необходимые и для выполнения социальных обязательств, и для поддержки регионального бизнеса. Все эти меры нужные, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова,

«Хотя мера №4 (продление срока предоставления казначейских кредитов) у некоторых неблагополучных регионов, на наш взгляд, будет воспитывать иждивенчество, региональные власти не будут крутиться, чтобы найти необходимые средства, а будут попрошайничать у федералов, потом в соответствующих подконтрольных местным властям СМИ появятся рассуждения «экспертов» о том, что «это мы кормим федеральный центр, а он у нас всё отбирает и ничего не оставляет нам».

Но если они способны прокормить федеральный центр, почему же тогда они не способны заработать столько, чтобы прокормить ещё и самих себя, не попрошайничая у федеральных властей? Некоторые регионы способны, но, к сожалению, не все.

Пандемия коронавируса оказалась внешним вызовом, к которому никто не был готов, ни в России, ни в мире, и надежда регионов на то, что центр не бросит их в беде вполне оправдана, но наверняка найдутся чиновники на местах, губернаторы, которые попытаются этим злоупотреблять.

С другой стороны, очень важной мерой поддержки регионов, и не только в период пандемии, было бы решение оставлять налог на прибыль в региональных бюджетах, а федеральному бюджету оставить поступления от НДС и НДФЛ.

Ну и ещё государство обязательно изымать ресурсную ренту, поэтому все последние решения правительства по НДПИ и НДД я одобряю, с некоторыми коррективами относительно перспективных инвестиционных проектов, а олигархическим корпорациям надо быть скромней и делиться с госбюджетом, ведь от него в трудный момент можно будет получить поддержку.

С апреля 2020 года положение регионов в целом ухудшилось, по данным РИА Рейтинг, число регионов с положительной динамикой промышленного производства в 1 полугодии 2020 года сократилось с 55 в 1 полугодии 2019 года до 44.

В то же время сам факт, что в период пандемии некоторые регионы могли нарастить производство, вызывает уважение и говорит о том, что там работает эффективно не только промышленность, но и губернатор.

Особенно можно отметить рост производства в Тюменской области (+28.6%) и в Тульской области (+26.3%), причём рост в Тюменской области происходил не только за счёт добычи нефти и газа, которые как раз чувствовали себя в этом году не лучшим образом, а за счёт открытия новых производств в обрабатывающей промышленности», — высказала свое мнение эксперт.

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