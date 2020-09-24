Москва, 24 сентября 2020, 13:39 — REGNUM Российская молодежь стала более ответственной и к тратам относится осмысленно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Юденков. Так он прокомментировал новость о том, что в России выросло число заемщиков МФО в возрасте до 25 лет.
Как предположил экономист, большая часть кредитов, взятых молодежью, наверняка пошла на покупку ноутбуков и смартфонов, поскольку стало необходимо учиться или работать удаленно.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Максим Марков заявил, что для банков молодежь — это высокорисковая категория.
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