Москва, , 13:39 — REGNUM Российская молодежь стала более ответственной и к тратам относится осмысленно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Юденков. Так он прокомментировал новость о том, что в России выросло число заемщиков МФО в возрасте до 25 лет.

«Доступ к услугам микрофинансовых организаций намного проще, чем к услугам банков, особенно в провинции, — пояснил Юденков. — Банкам нужна кредитная история и масса других подтверждающих сведений. А микрофинансовой организации достаточно паспорта. Снижение возраста лиц, берущих кредит, говорит о развитии потребительской экономики, неотъемлемой частью которой является кредитование. Раз уж мы построили общество потребления, количество людей, берущих кредиты, неизбежно будет расти, это объективная тенденция. Однако хочу отметить, что современная молодежь стала более ответственной, правильно рассчитывает свои ресурсы и осмысленно относится к затратам. Раньше взять кредит было страшно, теперь это нормально».

Как предположил экономист, большая часть кредитов, взятых молодежью, наверняка пошла на покупку ноутбуков и смартфонов, поскольку стало необходимо учиться или работать удаленно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Максим Марков заявил, что для банков молодежь — это высокорисковая категория.

Читайте ранее в этом сюжете: Молодежь в РФ беднеет и набирает все больше кредитов