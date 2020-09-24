Ростов-на-Дону, , 13:29 — REGNUM В Ростовской области выращивают австралийских красноклешнёвых раков, которые ранее были известны в России только любителям аквариумов. Ябби Красный Коготь, так ещё называют экзотического рака, хорошо себя чувствует в очищенной донской воде.

«Раки для нас — не чужой продукт, а у нас его всё меньше и меньше. Растёт быстро, в течение одного года. И мы полностью наладили цикл производства. На раковой ферме 485 квадратных метров бассейнов, в них маточное поголовье. Зимой рождаются и выращиваются мальки, в мае их высаживают в пруды, а к сентябрю раки вырастают до промысловых. Потенциал компании — 45 тонн готовой продукции в год», — цитирует ГТРК «Дон-ТР» руководителя компании «Ростов-лобстер» Александра Никулова.

На предприятии в 2020 году произведено 2 тонны австралийского рака. Организация отмечена на региональном этапе национального конкурса «Бизнес-успех».