Тверь, , 13:27 — REGNUM 60 общественных территорий и 21 двор будут благоустроены в 38 муниципальных образованиях Тверской области в 2021 году по программе формирования комфортной городской среды. Работы будут проводиться при поддержке из областного бюджета. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, вопрос обсуждался 22 сентября на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени. Объем финансирования проектов благоустройства в 2021 году составит более 348 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

« Важно максимально быстро, до начала нового года распределить средства на реализацию программы. Это необходимо для того, чтобы успели сделать проектно-сметную документацию, еще раз проверить готовность территорий, сетей коммуникаций и, конечно, чтобы вовремя провести конкурентные процедуры. Это поможет своевременно начать практическое исполнении работы », — отметил на заседании Игорь Руденя.

В рамках реализации программы участников разделили на четыре группы в зависимости от численности населения. Так, к первой группе отнесены девять городских кругов и поселений, где проживает свыше 20 тысяч человек. В 2021 году там будут приведены в порядок три дворовые и 19 общественных территорий. В Твери, в частности, стартует первый этап благоустройства набережной Афанасия Никитина — от Нового моста до Речного вокзала, а также Мигаловской набережной и двух дворов. Во Ржеве запланирован второй этап благоустройства территории у памятника «Паровоз», обустройство скейтпарка. В Кимрах отремонтируют Коммунистическую набережную, в Вышнем Волочке продолжится благоустройство Венециановского и Петровского скверов, начнутся работы на набережной Олега Матвеева. В Торжке в 2021 году будет продолжено благоустройство сквера рядом с ручьем Здоровец, обустройство смотровой площадки на Новгородской набережной.

Во вторую группу включены населенные пункты второй группы с численностью жителей от 8 до 20 тысяч человек — в 2021 году в населённых пунктах этой группы приведут в порядок девять дворов и 14 общественных пространств. В частности, благоустройство Октябрьской площади запланировано в Нелидово, три двора и Комсомоский парки приведут в порядок в Кувшиново, в Осташково благоустройство продолжится в городском парке «Юность».

В третью группу вошли поселения с численностью жителей от 3,5 до 8 тысяч человек, в них отремонтируют четыре двора и 12 общественных территорий. К четвертой группе населенных пунктов, где проживает от 1 до 3,5 тысяч человек, отнесены поселки Великооктябрьский, Фирово, Жарковский, Молоково, Сандово, Лесное и город Белый, здесь в следующем году благоустроят пять дворов и семь общественных пространств.