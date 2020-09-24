Усть-Каменогорск, Казахстан, , 13:19 — REGNUM С 1 сентября 2020 года выявлено десять случаев заражения коронавирусом среди школьников в Восточно-Казахстанской области, сообщили в региональном департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Среди заразившихся — четыре ученика дежурных классов в малокомплектных школах. Все четыре класса закрыты на двухнедельный карантин. Во всех школах, где выявили коронавирус, проведены противоэпидемиологические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство школьников Казахстана начали новый учебный год в дистанционном режиме. Однако в начальных классах организованы дежурные группы, где дети учатся в обычном режиме. Численность таких классов не должна превышать 15 человек.

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