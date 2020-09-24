Москва, , 13:15 — REGNUM Спрос на нефть на этой неделе поддержали высокие показатели деловой активности в промышленности, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

«В Европе индустриальный показатель PMI, рассчитанный крупнейшим информационным провайдером IHS Markit 23 сентября достиг 53,7 пункта, то есть максимального уровня с сентября 2018 года. А аналогичный индекс по Германии вышел и вовсе на уровне 56,6 пункта.

Поэтому, хотя активность в сервисном секторе ЕС и подкачала, опустившись до уровня в 47,6 пункта, а водораздел между развитием и спадом определяется пограничным уровнем в 50 пунктов ровно, но закупки топлива как минимум могут в ближайшее время ускориться за счёт нужд производства.

Аналогичные данные из США, опубликованные 23 сентября вечером, показали быстрый рост активности и одновременно и в промышленности, где PMI от IHS Markit составил 53,5 пункта, и в сфере услуг, где индекс активности был даже выше, на уровне 54,6 пункта.

Ранее в сентябре приходили сильные данные по индексам активности и из Китая, однако все эти свидетельства неплохих темпов восстановления мировой экономики пока указывают лишь на высокий потенциал отложенного спроса на топливо ближе к концу года, но являются лишь слабым утешительным призом для нефтяного рынка конкретно сейчас в моменте.

Причина такого противоречия в сохраняющейся переполненности нефтяных резервуаров, особенно у азиатских нефтетрейдеров, и даже мощности многих танкеров на воде задействованы близко к максимальным возможностям загрузки.

Дело в том, что для многих НПЗ, особенно в Азии, нефть была закуплена весной и в начале лета с избытком, пока цены лежали на дне, или пока они только начинали отправляться от коронавирусного шока, который обвалил тогда рынок. Эти объёмы всё ещё не полностью переработаны, к тому же и объёмы заказов на топливо предприятия наращивают постепенно.

В связи с этим, делать новые закупки нефти по котировкам выше $42 за Brent никто сейчас не торопится, а саудовские поставщики ещё и предложили в сентябре дисконт до $1,5 за баррель, чтобы подстегнуть восстановление спроса.

И данные по запасам от минэнерго США лишь подтвердили, что объёмы в хранилищах снижаются намного медленнее, чем это нужно для ценового роста: объёмы сырой нефти сократились за неделю лишь на 1,639 млн баррелей, хотя многие на рынке рассчитывали хотя бы на сокращение запасов в районе 2,5 млн баррелей, если уж не на 4,5 млн баррелей, как это было неделей раньше.

Правда, запасы бензина упали разом более чем на 4 млн баррелей, что может быть позитивным сигналом для нефтяного рынка на будущее, однако пока эти цифры не смогли вызвать всплеск цен более чем до $42 за баррель.

И вслед за этим цены скатились вновь в район $41, придавленные продолжающейся технической коррекцией вниз на биржах США и Европы, а также ростом курса доллара порядка 2% за последние дни к корзине из остальных резервных валют.

Сегодня, 24 сентября, для дальнейших движений может представлять небольшой интерес еженедельная статистика по заявкам на пособие с рынка труда США.

Однако наиболее вероятно, что нефтяные цены останутся до конца недели, под влиянием всей суммы описанных факторов, в коридоре между $40и $42 за баррель», — высказал свое мнение эксперт.

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