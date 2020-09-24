Стокгольм, , 13:28 — REGNUM Правительство Швеции требует ужесточить требования с целью установления большего числа заправочных станций для электромобилей на территории парковок. Однако представители Национального совета по жилищному строительству и планированию считают, что затраты на установку таких станций превышают выгоды для окружающей среды. Об этом 24 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

В частности, правительство Швеции предлагает установить повышенные требования по количеству установленных заправочных станций и создании необходимой инфраструктуры при строительстве жилых домов или торговых центров. Центральные власти поручили Национальному совету по жилищному строительству и планированию изучить последствия данной реформы.

В ведомстве считают, что повышенные требования к парковкам могут иметь и негативный эффект.

«Существует риск больших затрат для индивидуальных владельцев недвижимости», — заявила архитектор и планировщик Фрида Жоруп.