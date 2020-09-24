Стокгольм, , 13:35 — REGNUM За последние три года число обращений в Государственную исполнительную службу Швеции по имущественным взысканиям увеличилось. Только за первые шесть месяцев в этом году количество просроченных платежей увеличилось на 11,5% по сравнению с прошлым годом. Об этом 24 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

В то же время, за первые шесть месяцев в Государственную исполнительную службу Швеции по имущественным взысканиям поступило 644 000 обращений в связи несоблюдением гражданами их долговых обязательств. Сумма долга оценивается в 11 миллиардов крон (€1,2 млрд).

Представитель ведомства Ребека Ёман считает, что причиной роста задолженности граждан является легкий доступ к получению кредитов и займов:

«Мы видим, что занимать деньги можно быстро, просто и легко, это связано с кредитными организациями, а также переходом на все более цифровой способ осуществления транзакций».