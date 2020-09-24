Владивосток, , 13:10 — REGNUM До 5% улова рыбы должны оставлять приморские предприятия в регионе. Такое предложение высказал губернатор региона Олег Кожемяко на Совете безопасности РФ при секретаре Совета Николае Патрушеве, 24 сентября сообщает краевое правительство.

Улов (сс) delo

По его словам, это мера позволит обеспечить местных жителей рыбой по доступной цене.

По словам Патрушева, в 2019 году экспорт морепродуктов и рыбы из России составил свыше двух миллионов тонн. При этом на 8,8% увеличился внутренний оборот предприятий рыболовства и рыбоводства и составил порядка 370 миллиардов рублей.

По словам Кожемяко, предприятия Приморья каждый год добывают порядка 800 тысяч тонн водных биоресурсов, поэтому этих объемов будет достаточно для обеспечения местных жителей рыбой по доступной цене.

Отмечается, что Олег Кожемяко выказал уверенность в том, что это предложение внесут в протокол, после чего правительство РФ примет соответствующие решения.

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