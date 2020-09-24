Москва, , 13:11 — REGNUM Массовые сокращения прошли в компании «Региональные самолёты», которая выпускает лайнеры SSJ-100, её покинули не менее 500 сотрудников. Об этом пишет 24 сентября газета «Ведомости», ссылаясь на сотрудника компании и собеседника, близкого к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Ещё один источник указал, что в 2019 году в компании решили оптимизировать штат примерно на 900 человек. В компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) незадолго до объединения с корпорацией «Иркут» работали от 3 тыс. до 3,1 тыс. сотрудников, следует из отчётности компании.

Это означает, что сокращение затронуло до 30% штата. Нынешний филиал «Иркута» под названием «Региональные самолеты», а ранее — ГСС, пока единственный в России производитель гражданских реактивных самолётов

В «Иркуте» подтвердили некоторое сокращение штатной численности, в том числе за счёт ликвидации вакантных должностей. Всего из «Региональных самолётов» ушли около 10% работников, некоторые из них перешли в другие компании ОАК, отмечает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, компанию «Гражданские самолеты Сухого» преобразовали в филиал «Региональные самолеты» корпорации «Иркут» в феврале 2020 года.

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