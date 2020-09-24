Кривой Рог, Украина, , 13:06 — REGNUM Руководство Криворожского железорудного комбината (КЖРК) объявило о приостановке работы предприятия в связи с забастовкой шахтёров, сообщила 24 сентября пресс-служба компании.

В администрации КЖРК сообщили, что многократно пыталась договориться с работниками шахт «Родина», «Октябрьская», «Гвардейская» и «Терновская», которые спустились под землю в начале сентября 2020 года в знак протеста против условий труда и уровня его оплаты.

Как сообщили в пресс-службе компании, требования бастующих были «заведомо невыполнимыми», а предложения администрации КЖРК шахтёры отвергли.

«Для минимизации убытков, сохранения производственного оборудования, предотвращения негативного воздействия на окружающую среду вынуждены начать мероприятия по подготовке предприятия к длительному простою», — сказано в сообщении.

Руководство КЖРК намерено обратиться в правоохранительные органы, чтобы принудительно прекратить «нарушение законодательства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее работники Криворожского локомотивного депо поддержали протест шахтёров КЖРК и выдвинули свои требования к местным властям.

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