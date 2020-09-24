Москва, , 12:52 — REGNUM Первичный рынок недвижимости всегда был интересен покупателям из-за более доступной стоимости в сравнении с готовым жильем на вторичном рынке. Однако новостройки теряют свое главное преимущество. За последние три года объекты первичного рынка в столице прибавили в цене 24%, вторичного — только 17%. По подсчетам Циан, для 57% районов Москвы, где представлены новостройки, их стоимость оказывается выше, чем на вторичном рынке. Эксперты выяснили, где все еще можно сэкономить, выбрав проект первичного рынка, а в каких районах выгоднее рассматривать уже готовые квартиры.

Столичные новостройки дорожают быстрее вторичного жилья. Средняя стоимость кв. м на первичном рынке выросла за три года на 24%. На вторичном рынке — на 17%. В 57% районов новостройки оказались дороже вторичного рынка. Три года назад доля составляла 48%. Выгоднее всего приобретать недвижимость на первичном рынке в сравнении со «вторичкой» в районах Тропарево-Никулино, Фили-Давыдково, Северный. Первичный рынок вытесняет предложение готового жилья от собственников.

Количество районов Москвы с долей «первички» выше 80% в 2020 году — 14. В 2017 году — 8. Каждая четвертая квартира в строящемся доме продается в ЮВАО (доля округа увеличилась с 13% до 22% за три года). Выросла доля СВАО. Снижение отмечено для САО и СЗАО. Строящееся жилье доступно в продаже в 77 районах «старой» Москвы. 2017 году квартиры от застройщиков реализовывались в 83 районах. Максимальный рост цен на вторичном рынке за три года отмечен в районах Северный, Даниловский, Беговой.