Москва, , 12:39 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Audi на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус» объявил об отзыве 87 транспортных средств. Об этом сообщает 24 сентября пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Audi Q5, проданные в 2020 году. Причиной отзыва стал возможный дефект зазора на механизме регулировки спинки передних сидений.

«На всех транспортных средствах будет выполнена проверка передних сидений. В случае обнаружения дефекта спинки сиденья будет произведена ее замена», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Росстандарта информировала об отзыве в России 1697 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter (тип: 907), которые были проданы с июня 2018 года по февраль 2020 года.

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