Владикавказ, , 12:18 — REGNUM В Северной Осетии с начала 2020 года вырос на треть объем промышленного производства. По сравнению с тем же периодом предыдущего года этот показатель в республике увеличился на 30,4%. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на источник в министерстве промышленности и транспорта региона.

Показатель промышленного производства складывается из данных за восемь месяцев текущего года по объемам добычи полезных ископаемых, по результатам работы обрабатывающих производств и на основании других данных.

По информации Росстата в СКФО, рост объемов, в частности, в обрабатывающих производствах РСО-Алании составил 106,3%. Производство пищевой продукции выросло на 13,7%, мебели — на 48,2%, а производство прочей неметаллической минеральной продукции — на 8,6%, прочих изделий — на 24,4%.

Больше всего выросли объемы произведенной химической продукции — в 4,5 раза и объемы обеспечения электрической энергией, газом и паром — в 2,2 раза. Как отмечает ТАСС, за первый квартал 2020 года рост промышленного производства в Северной Осетии составил всего 5,3%, а уже за первое полугодие — 25,9%.