Сургут, Югра, , 11:48 — REGNUM Аэропорт Сургута (ХМАО) получил более 60 млн рублей за убытки, понесённые из-за ограничений по коронавирусной инфекции. Об этом «СугрутинформТВ» сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Субсидия предоставлена в рамках господдержки и носит целевой характер: может быть потрачена на частичную компенсацию зарплаты сотрудников за летние месяцы, на страховые взносы и затраты на производственную деятельность.

Отмечается, что с середины марта перевозчики из-за пандемии коронавируса отменяли международные и внутренние рейсы. Возвращение к прежнему режиму полётов произошло частично в августе. Восстановились рейсы по России. Международные рейсы появятся в расписании аэропорта Сургута лишь в октябре.