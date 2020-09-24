Тбилиси, , 11:47 — REGNUM Кредит в размере $217 млн предоставил Европейский банк реконструкции и развития (ЕББР) «Корпорации нефти и газа Грузии». Сообщение об этом было 23 сентября размещено на сайте корпорации.

«Кредитное соглашение предусматривает полное рефинансирование еврооблигаций на сумму $250, размещенных на Лондонской фондовой бирже «Корпорации нефти и газа Грузии». Данные еврооблигации были размещены в 2016 году сроком на пять лет и по графику должны были быть полностью погашены в апреле 2021 года», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что условия нового кредита выгодней, чем размещение еврооблигаций. Земные средства нужно будет выплатить через десять лет, а не через пять, а процентная ставка в два раза ниже.

Напомним, АО «Корпорация нефти и газа Грузии» занимается разведкой и добычей нефтегазовых ресурсов, транспортировкой природного газа и нефти, а также проектированием и строительством трубопроводов. Основана компания была в 2006 году.