Ташкент, , 11:42 — REGNUM Китайской электроэнергетическая компания восстановит высоковольтную линию электропередач (ЛЭП) напряжением 500 кВ между Узбекистаном и Таджикистаном, сообщили в пресс-службе АО «Национальные электрические сети Узбекистана».

Тендер на восстановление ЛЭП выиграла Shanghai Electric Power Transmission & Distribution. Средства в размере $25 млн на строительство линии протяженностью 63,5 км выделил Азиатский банк развития (АБР).

Напомним, в советское время в рамках Среднеазиатской энергетической системы работала ЛЭП Гузар — Регар. В 2010 году Узбекистан построил собственную линию для независимого энергоснабжения юга страны, а ЛЭП, связанная с Таджикистаном, была демонтирована.