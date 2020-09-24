Москва, , 11:37 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудили проект бюджета на 2021−2023 годы.

«Работа над проектом бюджета велась совместно правительством и Госдумой в рамках нулевого чтения. В Госдуму уже внесены подготовленные правительством семь бюджетообразующих законопроектов, относящихся к бюджетному, налоговому и таможенно-тарифному законодательству», — отметили в пресс-службе правительства.

Эти законопроекты должны быть рассмотрены в приоритетном порядке одновременно с проектом трехлетнего бюджета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект федерального бюджета на очередную трехлетку в соответствии с российским законодательством должен быть внесен в Госдуму до 30 октября. Во фракциях пройдут встречи с профильными министрами.