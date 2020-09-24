Чебоксары, , 11:33 — REGNUM В арбитраж Чувашии 23 сентября 2020 года поступило сразу десять исков от ПАО «Т Плюс» — крупной компании в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Дела пока не приняты к производству, передаёт ИА REGNUM.

Суд George Hodan

Что является предметом исков, пока неизвестно. В карточках дел данных нет. Между тем, во всех десяти спорах третьим лицом выступает муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства», которое учреждено мэрией в январе 2008 года. На сайте МБУ уточняется, что среди прочего оно осуществляет выдачу ордеров на земляные работы и ведёт весовой контроль.

17 и 18 сентября поставщик энергоресурсов подал к мэрии Чебоксар пять исков, третьим лицом в которых было всё то же бюджетное учреждение. Известно, что как минимум по одному из дел речь идёт «о переносе объекта с тепловых сетей». Претензии начнут рассматривать 19 октября.

В споре, который арбитраж также начнёт разбирать 19 октября, истец требует переноса «объекта за пределы охранной зоны». Пока неизвестно, о каком объекте ведётся речь.