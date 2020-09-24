Душанбе, , 11:26 — REGNUM По состоянию на 1 августа общая сумма задолженностей работодателей по заработной плате в Таджикистане составил 65,1 млн сомони ($6,3 млн), сообщили в агентстве по статистике при президенте республики.

Сумма приводится с учетом догов за предыдущие годы. Долг, который накопился с начала 2020 года, составил 29,7 млн сомони ($2,87 млн). Среди отраслей экономики наименьшую заработную плату получают работники сельского, рыбного и лесного хозяйства — 531 сомони ($51,3).

Самую высокую зарплату получают работники в сфере добычи полезных ископаемых — 2,2 тыс. сомони ($212,6), строительства — 2,3 тыс. сомони ($222) и энергетики — 2,1 тыс. сомони ($203). Работники финансовой сферы и кредитования получают 3,7 тыс. сомони ($357,5).