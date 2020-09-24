Пекин, , 11:09 — REGNUM Дилеры китайской компании Haval (принадлежит Great Wall) 25 сентября 2020 года начнут в Китае продажи нового кроссовера DaGou. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

Отмечается, что кроссовер будет доступен и в специальной вседорожной версии, которая отличается особым обвесом. Это авто будет продаваться не только в Китае, но и в России.

Внедорожник получит усиленный передний бампер с металлическим каркасом, а также расширители колёсных арок, лебёдку и экспедиционный багажник на крыше. Кроме того, у модели сзади имеется запасное колесо.

Внутри машины автопроизводители установят кресла с комбинированной отделкой. Также в салоне появятся накладки на пороги, фирменные резиновые коврики, виртуальная «приборка» и огромный тачскрин мультимедийной системы.

В движение DaGou будет приводить 169-сильный турбированный мотор рабочим объёмом 1,5 л. В моторной линейке также имеется двухлитровый наддувный силовой агрегат производительностью 196 л. с. Он работает с 7-скоростным преселективным «роботом» и приводом 4×4.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, с начала текущего года по август включительно российские автолюбители приобрели 10 225 автомобилей Haval, что на 75% больше, чем год назад.

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