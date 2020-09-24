Москва, , 10:58 — REGNUM В России впервые с 2015 года снизилась долговая нагрузка на жителей страны. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова.

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Как уточнила Данилова в интервью газете «Известия», это произошло на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Так, если на 1 апреля 2020 года этот показатель составлял 10,9% (это рекордный показатель как минимум с 2013 года), то на 1 июля долговая нагрузка населения снизилась на 0,2 процентных пункта — до 10,7%.

Издание напоминает, что долговая нагрузка граждан РФ достигла 10,2% на фоне валютного кризиса 2014 года. Потом в 2015 году она начала снижаться и в 2016 году опустилась до 8,4%. С 2017 года долговая нагрузка снова начала расти.

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«При расчёте долговой нагрузки мы смотрим не на уровень отдельного кредита, как это делают банки, а на ситуацию в экономике в целом», — пояснила глава департамента.

В качестве причин сокращения долговой нагрузки населения в апреле-июне Данилова назвала замедление выдачи кредитов и снижением ключевой ставки ЦБ.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным НАФИ, за последний год 72% граждан РФ не воспользовались никакими видами заёмных средств. При этом 28% жителей страны оформили по меньшей мере один кредит.